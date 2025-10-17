Политик Филиппо: Макрон будет в бешенстве из-за встречи Путина и Трампа в Венгрии

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будут в бешенстве, если встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в европейской стране. Об этом сообщил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

"Какое унижение для них (Макрона и дер Ляйен. – Прим. ред.) и для евроястребов", – отметил политик.

В свою очередь, по мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Москва и Киев еще не готовы к мирному урегулированию конфликта, несмотря на проделанную американской стороной работу.

"Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке", – заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax, которое цитирует радиостанция "Комсомольская правда".

Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг, 16 октября. Глава Белого дома назвал беседу с российским лидером "очень продуктивной" и заявил о достижении "огромного прогресса". По его словам, в основном они обсуждали с президентом РФ перспективы торговли между странами после завершения конфликта на Украине.

Также президенты США и РФ затронули тему Ближнего Востока. Помимо этого, Путин поблагодарил первую леди Меланью Трамп за ее вклад в воссоединение украинских детей с их семьями. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, стороны обсудили вопрос поставок Украине ракет Tomahawk, а также встречу Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Путин во время разговора с главой Белого дома отметил, что данные снаряды не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям между странами.

После встречи двух лидеров пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт анонсировала встречу высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона на следующей неделе. Затем пройдут переговоры президентов США и России, которые, по словам Трампа, будут организованы в венгерском Будапеште.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предположил, что российско-американский саммит в Будапеште может пройти через неделю после встреч глав МИД двух стран. По его словам, сперва министры решат все вопросы, а через неделю Путин и Трамп смогут приехать в Венгрию.

