Трое нападавших ворвались в мечеть в Исламабаде перед взрывом

Фото: AP/Анджум Навид

Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили охранника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на смотрителя Ишфака.

"Я находился дома рядом с Имам Барагах, когда услышал звуки выстрелов. Когда прибежал к мечети, обнаружил местного охранника, лежащего на земле с ранением", – отметил очевидец.

Как рассказал Ишфак, во время разговора раздался взрыв. Смотритель добавил, что мечеть охраняли местные стражи порядка.

Взрыв в столице Пакистана произошел 6 февраля. Бомба сработала внутри мечети. Известно, что всех пострадавших доставляют в больницы Исламабада и города Равалпинди.

По предварительной информации, бомбу активировал террорист-смертник, который был остановлен у входа в молитвенное сооружение. Однако полицейские уточняют, что говорить о характере взрыва пока рано.

В результате ЧП погибли около 31 человека, не менее 169 человек получили ранения.

