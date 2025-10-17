Путин обратился к Симоньян со словами "Ты справишься"

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала RT обратился к его главному редактору Маргарите Симоньян со словами "Ты справишься".

"Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи, вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость, уверен, что ты справишься и сейчас", – отметил президент.

Он добавил, что рядом всегда были и будут друзья и коллеги. Путин поздравил Симоньян и всех, кто работал и работает на телеканале, с юбилеем. Он поблагодарил "деятельный, творческий, сплоченный" коллектив за преданность профессии и долгу.

Путин также подчеркнул, что сотрудники смело, самоотверженно и настойчиво отстаивают правду в глобальном информационном пространстве. Президент указал на то, что было много примеров тому, что в RT работают люди, верные профессии и преданные родной стране и своим убеждениям.

"Перед компанией стояла нелегкая задача – выстроить работу на качественно новом, содержательном и технологическом уровне. Искренне рад, что у нас, у вас это получилось, и получилось с блеском", – подчеркнул глава государства.

Симоньян, в свою очередь, поблагодарила российского лидера за слова поддержки.

Ранее Путин назвал правду секретным высокоточным межконтинентальным оружием российской прессы. Он отметил, что оно необходимо СМИ, чтобы побеждать "в борьбе за умы и сердца людей". Кроме того, президент указал на то, что в команде RT очень много молодых людей, за которыми будущее.

