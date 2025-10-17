Путин назвал правду секретным межконтинентальным оружием российской прессы

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, выступая на 20-летии телеканала RT, назвал правду секретным высокоточным межконтинентальным оружием российской прессы.

Президент отметил, что оно необходимо СМИ, чтобы побеждать "в борьбе за умы и сердца людей". Кроме того, он указал на то, что в команде RT очень много молодых людей, за которыми будущее.

"Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно", – указал глава государства.

Путин также заявил, что конкуренты завидуют российским журналистам, работающим за границей, и боятся их. По его словам, это верный признак того, что они "на шаг впереди" и задают информационную повестку.

Ранее президент говорил, что главная цель состоит в безопасном и мирном будущем России. Он указал на то, что страна является "единым, сплоченным народным фронтом" и все инициативы, неравнодушие и энергия должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу.

