Путин назвал чушью отказ Запада от поставок российского оборудования для ТЭК

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин назвал чушью решение стран Запада отказаться от поставок оборудования для ТЭК российского производства. Своим мнением президент поделился на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Глава государства отметил, что отечественные специалисты работают над развитием технологий и становятся лидерами в этой области благодаря внутреннему рынку, который позволяет производить продукцию на высоком уровне рентабельности. В результате компании из России находят новых партнеров по всему миру.

"Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас, и так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Это – купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но это реалии сегодняшнего бытия", – высказался Путин.

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента 16 октября проведет голосование по полному отказу от газа и нефти России. Поправки будут внесены в закон о реформировании энергетического сектора Евросоюза RePowerEU.

Согласно инициативе, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года. При этом действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027-го. Также проект предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС.