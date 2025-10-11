Комитет ЕК проголосует по полному отказу от газа и нефти РФ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента в четверг, 16 октября, проголосует по полному отказу от газа и нефти России, следует из повестки заседания.

Поправки вносятся в закон о реформировании энергетического сектора Евросоюза RePowerEU.

Согласно инициативе ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года. При этом действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года.

Кроме того, проект предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.

Данное голосование носит промежуточный характер, после инициатива должна быть одобрена на сессии Европарламента.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда избавиться от российских энергоресурсов. О необходимости бессрочно запретить покупку нефти и газа у Москвы также заявлял еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

При этом Венгрия и Словакия собирались объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран ЕС от поставок российского газа к 2027 году. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отмечал тогда, что действия ЕК ставят под угрозу энергобезопасность Венгрии.