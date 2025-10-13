Фото: пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

Москва примет участие в международной технологической выставке GITEX Global в Дубае. Мероприятие проходит с 13 по 17 октября, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

С 2018 года благодаря Московскому экспортному центру в этой технологической выставке приняли участие свыше 160 предприятий. Столичное правительство представит несколько перспективных IT-проектов, в том числе цифровой двойник города и платформу для создания программного обеспечения (ПО).

Как подчеркнула вице-мэр, Москва участвует в формировании глобальной цифровой повестки и ежегодно проводит масштабные форумы.

"На выставке в Объединенных Арабских Эмиратах российская столица покажет разработки как для госсектора, так и для бизнеса", – сказала Сергунина.

Цифровой двойник является одним из ключевых проектов Москвы. Это копия столицы в виртуальной реальности, которая содержит 9 тысяч аналитических слоев с данными. В год она помогает принимать более 2 тысяч управленческих решений разного уровня.

Желающих узнать больше о достопримечательностях Москвы также пригласят на виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ.

Кроме того, на московском стенде презентуют технологическую платформу Mos.Tech для разработки ПО, обслуживания информационных систем и обеспечения кибербезопасности. Посетители смогут протестировать ноутбуки с операционной системой "МосТех.ОС" и пакет московских сервисов.

В свою очередь, платформа Mos.Hub бесплатно предоставляет специалистам все необходимые инструменты для полного цикла создания ПО. По данным департамента информационных технологий, аудитория сервиса сейчас превышает 26 тысяч человек.

При поддержке города GITEX Global 2025 также посетят столичные предприниматели для демонстрации разработок под общим брендом Made in Moscow.

За последние 2,5 года инновационные проекты Москвы привлекли внимание делегаций из 27 стран. В частности, интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях. В список мероприятий вошли крупные технологические выставки.