Самарские ученые разработали цифровой "двойник" населения России

Фото: ssau.ru

Ученые Самарского университета имени академика С. П. Королева и специалисты самарской компании "Самис" создали цифровой "двойник" населения России, сообщила пресс-служба образовательного центра.

Новинка представляет собой электронный сервис, который объединил различные данные о населенных пунктах страны как в целом по региону, так и по конкретным домам. При помощи нейросетей "двойник" также может анализировать их.

Искусственный интеллект позволяет спрогнозировать возможное развитие того или иного населенного пункта в зависимости от происходящих изменений – от появления новых социальных, производственных или транспортных объектов до экономической ситуации и перемен в демографическом составе.

Руководитель направления геоданных университета Андрей Чернов добавил, что ранее была создана модель цифрового "двойника", которая учитывала данные по городам с населением свыше 100 тысяч человек. Нынешняя модель охватывает также малые деревни и поселки, где могут проживать всего несколько десятков человек.

"В базе данных сервиса, созданного на основе этой модели, – практически все населенные пункты 85 регионов нашей страны. В отличие от других существующих цифровых моделей, привязанных, как правило, к районам или кварталам городов и дающих усредненные данные, наша разработка моделирует жизнь с гораздо большей детализацией", – рассказал Чернов.

Система также учитывает число квартир, количество жителей в домах, состояние зданий, год их постройки, этажность, среднюю цену за квадратный метр и так далее. При этом все данные обезличены и не привязаны к конкретным жильцам.

"Технологии цифрового "двойника" позволяют нам немного заглянуть в будущее – по нашим расчетам, можно спрогнозировать варианты развития той или иной территории примерно лет на пять вперед", – уточнил Чернов.

В частности, сервис поможет спрогнозировать, будет ли востребованным новый магазин. Кроме того, система покажет, какие изменения нужно внести в транспортную инфраструктуру и где именно нужно будет построить новую школу, детсад или поликлинику.

Система работает на базе другого сервиса ученых – "Робота-картографа", который создает цифровые профили территорий и объектов, соединяя геоданные и адреса из множества источников.

Ранее стало известно, что за последние 2,5 года инновационные проекты Москвы привлекли внимание делегаций из 27 стран. В частности, интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях.

