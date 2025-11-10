Новости мира: крупный пожар уничтожил промышленное здание в столице Перу

В столице Перу Лиме произошел крупный пожар, полностью уничтоживший промышленное здание. Густой черный дым охватил несколько городских кварталов. По свидетельствам местных жителей, перед возгоранием раздались звуки взрывов. Предварительно сообщается, что в здании хранились газовые баллоны и пластиковые материалы.

В Словакии недалеко от Братиславы столкнулись два поезда, следовавшие в одном направлении. В результате пострадали почти 30 человек, из них 9 получили тяжелые ранения. Премьер-министр Роберт Фицо распорядился провести экстренное заседание для расследования причин аварии.

