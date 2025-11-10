Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 08:00

Происшествия

Новости мира: крупный пожар уничтожил промышленное здание в столице Перу

Новости мира: крупный пожар уничтожил промышленное здание в столице Перу

Новости мира: Дональд Трамп прокомментировал увольнения руководства BBC

Новости регионов: электровелосипед жителя Краснодара задымился в лифте

СК России сообщил о 14 тысячах преступлений подростков за последние 9 месяцев

Новости мира: рекордное количество снега выпало в американском городе Анкоридж

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Москве

Новости мира: более 100 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна

Водитель такси присвоил рюкзак пассажира с деньгами и документами

Новости регионов: двое сотрудников оказались под лавиной на Камчатке

Шесть человек заразились ботулизмом в Москве

В столице Перу Лиме произошел крупный пожар, полностью уничтоживший промышленное здание. Густой черный дым охватил несколько городских кварталов. По свидетельствам местных жителей, перед возгоранием раздались звуки взрывов. Предварительно сообщается, что в здании хранились газовые баллоны и пластиковые материалы.

В Словакии недалеко от Братиславы столкнулись два поезда, следовавшие в одном направлении. В результате пострадали почти 30 человек, из них 9 получили тяжелые ранения. Премьер-министр Роберт Фицо распорядился провести экстренное заседание для расследования причин аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика