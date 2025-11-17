Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 18:15

Транспорт

Более 700 дополнительных рейсов поездов запустят в новогодние праздники

Более 700 дополнительных рейсов поездов запустят в новогодние праздники

Новости Москвы: около 2,5 тыс нарушений ПДД выявили во время рейда по велокурьерам

"Новости дня": рейтинг автошкол предложили создать в России

ЦОДД призвал водителей выезжать на столичные дороги на зимней резине

Движение временно закрыли на Большом Каменном мосту и Боровицкой площади

Новый пассажирский автобус среднего класса представили в Москве

Первый трамвайный диаметр в Москве соединил 13 районов с востока на юго-запад

Открытые прослушивания проекта "Музыка в метро" начались в Москве

ЦОДД призвал москвичей использовать метро для поездок из-за дождя

В Москве открыт первый трамвайный диаметр длиной 27 километров

В новогодние праздники Российские железные дороги (РЖД) запустят более 700 дополнительных рейсов по самым популярным маршрутам. Пассажирам будут доступны направления из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие города.

Общее количество предлагаемых мест превысит 5,5 миллиона. Для тех, кто хочет совместить дорогу с экскурсионной программой, будут курсировать специальные туристические составы, включая "Зимнюю сказку", "В Карелию" и "Мороз-экспресс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика