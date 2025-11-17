Более 700 дополнительных рейсов поездов запустят в новогодние праздники

В новогодние праздники Российские железные дороги (РЖД) запустят более 700 дополнительных рейсов по самым популярным маршрутам. Пассажирам будут доступны направления из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие города.

Общее количество предлагаемых мест превысит 5,5 миллиона. Для тех, кто хочет совместить дорогу с экскурсионной программой, будут курсировать специальные туристические составы, включая "Зимнюю сказку", "В Карелию" и "Мороз-экспресс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.