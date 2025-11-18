18 ноября, 05:48Транспорт
Беспилотное такси может вернуться в Москву в 2026 году
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Беспилотное такси готово вернуться в Москву, возможность заказать легковые беспилотники в столице ожидается уже в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
В ведомстве напомнили, что беспилотное такси применялось на протяжении некоторого времени в столице. Однако было решено отложить их массовый выход в город. Специалисты считают, что сначала необходимо отработать все сценарии в более контролируемых условиях.
Последние тесты и пассажирские рейсы проходили в ограниченных зонах: на территории Сириуса и Иннополиса. В результате были накоплены данные и отработаны сценарии, а переход на современные нейросетевые алгоритмы улучшил поведение системы в редких и пограничных ситуациях, отметили в Минтрансе.
Ранее первый беспилотный трамвай начал курсировать с пассажирами в московском районе Строгино. Данный транспорт отрабатывает 8-часовые смены по маршруту № 10. Во время движения беспилотный трамвай пропускает пешеходов и следует сигналам светофоров.
В августе Сергей Собянин анонсировал первый беспилотный поезд, который может появиться в московском метро в конце 2026 года. По мнению градоначальника, в будущем весь транспорт будет беспилотным, однако произойдет это не через год-два, а через десятилетия.
