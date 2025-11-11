Новости мира: первый пассажирский дирижабль начали готовить к запуску в Китае

В Китае готовят к запуску первый пассажирский дирижабль. Судно, известное как "воздушная белуга", планируют отправить в рейс в 2026 году. В ближайшие месяцы дирижабль пройдет дополнительную летную проверку и получит необходимые сертификаты. 50-метровое судно может перевозить 10 человек.

Сильные дожди и штормовой ветер обрушились на восточные районы Бразилии и вызвали разрушительный потоп. В Сети распространились кадры, на которых водитель чудом оказался жив во время наводнения. Его машина стремительно начала уходить под воду. Мужчине удалось выбраться через люк. На юге страны стихия уничтожила целые населенные пункты. Мощный торнадо прошелся по нескольким штатам. Там скорость ветра превышала 250 километров в час. Около 18 тысяч человек пострадали.

