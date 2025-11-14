Еще одна "Ласточка" начнет курсировать между Москвой и Минском с середины декабря. Это будет уже третья пара таких поездов.

Вместо трех раз в неделю она будет ходить ежедневно, а ее состав вырастет с 5 до 10 вагонов. В поездах комплектации "Премиум" оборудуют места эконом и бизнес-класса, а также спецместа для маломобильных пассажиров. Из Москвы ласточка будет отправляться в полдень, а в Минск будет прибывать в 19:35. Первый рейс запланирован на 15 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.