Жители столичного ЖК обливают кефиром и клеем автомобили за парковку на тротуарах

В одном из столичных жилых комплексов разгорелся конфликт между автомобилистами. Водители паркуют свои авто на тротуарах и газонах, блокируя проезд к детскому саду. В ответ местные жители начали портить машины нарушителей, обливая их кефиром и клеем.

Ремонт поврежденных автомобилей может обойтись владельцам в 100–150 тысяч рублей. Юрист предупреждает, что за умышленную порчу имущества грозит уголовная ответственность. При этом сами нарушители парковки также могут получить штрафы до 5 тысяч рублей.

