Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 22:15

Общество

Жители столичного ЖК обливают кефиром и клеем автомобили за парковку на тротуарах

Жители столичного ЖК обливают кефиром и клеем автомобили за парковку на тротуарах

Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

Жители столичных ЖК начали повреждать автомобили клеем за парковку на тротуарах

В столичных ЖК обострилась проблема неправильной парковки автомобилей

Воздух в Москве прогреется до 10 градусов днем 9 ноября

Участники СВО могут получить единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей от Москвы

Москвичам рассказали о правилах поведения в мегаполисе

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти перед Новым годом

Москвичей пригласили на бесплатные карьерные тренинги

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

В одном из столичных жилых комплексов разгорелся конфликт между автомобилистами. Водители паркуют свои авто на тротуарах и газонах, блокируя проезд к детскому саду. В ответ местные жители начали портить машины нарушителей, обливая их кефиром и клеем.

Ремонт поврежденных автомобилей может обойтись владельцам в 100–150 тысяч рублей. Юрист предупреждает, что за умышленную порчу имущества грозит уголовная ответственность. При этом сами нарушители парковки также могут получить штрафы до 5 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМария ПанкратоваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика