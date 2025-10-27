МВД и СК проведут проверки нелегальной ночлежки на парковке столичного ЖК

Фото: телеграм-канал "Районы САО"

Сотрудники МВД и Следственного комитета начали проверки после сообщений о проживании мигрантов на паркинге в одном из жилых комплексов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомств.

Информация об иностранцах, живущих в вентиляционных камерах подземного паркинга, изначально появилась в Сети. Это стало поводом для проведения соответствующей проверки сотрудниками миграционной службы МВД. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В то же время доследственную проверку проводит столичное управление СК. Уточняется, что проживающие в венткамерах лица находились там с разрешения управляющей компании. Кроме того, мигранты пользовались водой, электричеством и отоплением, а все расходы перекладывались на собственников квартир.

Конкретное название жилого комплекса не раскрывается. Однако источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что речь идет о ЖК "Михалковский", расположенном на севере столицы.

Ранее правоохранители задержали около 300 нелегальных мигрантов в Москве. В столичном управлении Росгвардии уточняли, что иностранных граждан проверяли в одном из хостелов. Всего были проверены паспорта и патенты на работу 400 человек.

