Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 22:15

Общество

Москвич установил камеру наблюдения за своей машиной на парковке

Москвич установил камеру наблюдения за своей машиной на парковке

Юристы объяснили условия сохранения должности при невыплате зарплаты

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 9 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 68% 9 октября

Ученые выявили генетические причины предрасположенности женщин к депрессии

Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Будущие молодожены Москвы разобрали все красивые даты 2026 года

Третий сезон программы профориентации начался в столичном центре "Профессии будущего"

310 детей родились в Москве 8 октября

Москвича заставили снять камеру, с помощью которой он наблюдал за своей машиной на парковке. Одним днем за окном появился промышленный альпинист и просто забрал устройство.

На видеонаблюдение пожаловался сосед владельца. Кто в этом истории прав с юридической точки зрения? И можно ли следить за своим имуществом по видео, если в кадр попадает чья-то еще собственность?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЛариса СоколоваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика