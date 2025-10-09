Москвич установил камеру наблюдения за своей машиной на парковке

Москвича заставили снять камеру, с помощью которой он наблюдал за своей машиной на парковке. Одним днем за окном появился промышленный альпинист и просто забрал устройство.

На видеонаблюдение пожаловался сосед владельца. Кто в этом истории прав с юридической точки зрения? И можно ли следить за своим имуществом по видео, если в кадр попадает чья-то еще собственность?

