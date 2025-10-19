Форма поиска по сайту

19 октября, 06:45

Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички

Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички

Москвичку оштрафовали за то, что не убрала за своей собакой на прогулке

Костюмированный парад собак прошел в американском штате Мичиган

Жителям Москвы предложили выбрать имя для дельфиненка из "Москвариума" на ВДНХ

Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

"Вопрос спорный": зоозащитники призвали закрыть игровую комнату с мальтипу в ТЦ Москвы

Ветеринар рассказал, в каких случаях животное могут травмировать на груминге

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

"Активные граждане" выберут имя дельфиненку, который родился в "Москвариуме"

Хозяин двух сбежавших попугаев в Москве отказался забирать птиц домой

Ветеринары отмечают, что среди собак в России распространены иностранные клички, например, Джек и Тайсон. Владельцы кошек своих питомцев называют традиционно русскими именами – Барсик и Пушок.

Количество домашних животных в столице постоянно растет. Специалисты связывают это с тем, что москвичам необходимы общение, тепло и радость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

