19 октября, 06:45Общество
Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички
Ветеринары отмечают, что среди собак в России распространены иностранные клички, например, Джек и Тайсон. Владельцы кошек своих питомцев называют традиционно русскими именами – Барсик и Пушок.
Количество домашних животных в столице постоянно растет. Специалисты связывают это с тем, что москвичам необходимы общение, тепло и радость.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
