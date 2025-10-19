Россияне чаще стали давать собакам иностранные клички

Ветеринары отмечают, что среди собак в России распространены иностранные клички, например, Джек и Тайсон. Владельцы кошек своих питомцев называют традиционно русскими именами – Барсик и Пушок.

Количество домашних животных в столице постоянно растет. Специалисты связывают это с тем, что москвичам необходимы общение, тепло и радость.

