16 октября, 16:15

Происшествия

Собаку травмировали на груминге в Котельниках

Собаку травмировали на груминге в Котельниках. Историей поделилась ее владелица, которой салон не возвращает деньги и отказывается признавать ошибку.

Питомца породы мальтипу привели на плановую стрижку. За закрытыми дверями она скулила, были слышны крики мастера. Администратор салона сказала, что все в порядке и раздражение грумера связано с тем, что затупились инструменты.

На кадрах с камер наблюдения можно было увидеть жестокое обращение с животным. Собаку били и таскали за шерсть. После процедуры обнаружилось, что у мальтипу есть порезы и раны. Ее отвезли к ветеринару. Теперь владелица пострадавшей собаки намерена обратиться в надзорные органы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

