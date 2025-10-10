Российские туристы предпримут третью попытку вылететь из Антальи в Москву

Российские туристы в аэропорту Антальи готовятся к третьей попытке вылететь в Москву после нескольких дней задержек рейсов Turkish Airlines. Пассажиры, среди которых много детей, вынуждены спать на полу в зале ожидания, поскольку авиакомпания неоднократно переносила вылет.

Ситуация осложняется отсутствием четкой информации от представителей перевозчика и недостатком питания и воды для застрявших туристов. Проблемы с вылетами, начавшиеся 7 октября из-за непогоды, продолжаются несмотря на установившуюся ясную погоду в Анталье.

