Собака получила травму уха во время груминга в столичном салоне

Ухо мальтийской болонки травмировали в одном из груминг-салонов Москвы во время стрижки. По словам хозяйки, собака громко заскулила, а затем ее вернули окровавленной. В салоне утверждают, что инцидент произошел из-за того, что животное повернулось в неподходящий момент.

Деньги за услугу не взяли, извинились и предложили компенсировать стоимость лечения, но хозяйка отказалась. Юристы советуют в подобных случаях фиксировать травму на фото и видео, обращаться в ветеринарную клинику для заключения, направлять претензию в салон.

