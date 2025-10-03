Эксперты рассказали про общественные и законодательные инициативы в сфере защиты животных

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Нужно ли ужесточать ответственность владельцев за халатное или жестокое обращение с питомцами? Какие законодательные меры необходимы для контроля за деятельностью собачьих приютов и передержек для животных? Как правильно взять животное из приюта и приучить его к жизни в новых условиях?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: