03 октября, 16:20

Эксперты рассказали про общественные и законодательные инициативы в сфере защиты животных

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Нужно ли ужесточать ответственность владельцев за халатное или жестокое обращение с питомцами? Какие законодательные меры необходимы для контроля за деятельностью собачьих приютов и передержек для животных? Как правильно взять животное из приюта и приучить его к жизни в новых условиях?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов;
  • кандидат юридических наук, специалист по правовому регулированию в области обращения с животными, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Дмитрий Горохов;
  • волонтер московского приюта, зоозащитник Эльвира Стрельникова.

обществоживотныевидеопресс-конференция

