Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования причин благосостояния наций

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Премию государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 году присудили ученым Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону за исследования причин благосостояния наций, пишет ТАСС, ссылаясь на Нобелевский комитет.

Исследователей отметили за работу по формированию институций и анализ их общего влияния на благосостояние, говорится в сообщении.

Между тем Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей.

В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

Кроме того, в сфере литературы премией была отмечена писательница из Южной Кореи Хан Ган за раскрытие исторических травм и демонстрации хрупкости человеческой жизни.