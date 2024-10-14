14 октября, 12:53Экономика
Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования причин благосостояния наций
Фото: depositphotos/vladislavgajic
Премию государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 году присудили ученым Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону за исследования причин благосостояния наций, пишет ТАСС, ссылаясь на Нобелевский комитет.
Исследователей отметили за работу по формированию институций и анализ их общего влияния на благосостояние, говорится в сообщении.
Между тем Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей.
В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.
Кроме того, в сфере литературы премией была отмечена писательница из Южной Кореи Хан Ган за раскрытие исторических травм и демонстрации хрупкости человеческой жизни.