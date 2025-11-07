Эксперт Мкртчян: цены на отели в Красной поляне вырастут до 300% к Новому году

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Цены на отели поселка Красная Поляна в Краснодарском крае могут вырасти до 300% к Новому году. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт напомнил, что это дорогое направление. Сейчас цены там ниже, так как еще не выпал снег.

"Но те отели, которые сейчас на ноябрьских праздниках стоили 7 тысяч рублей в сутки, будут стоит на 1 января 20 тысяч рублей в сутки", – приводит слова Мкртчяна ТАСС.

Сочи в 2024 году посетили 8 миллионов туристов. Прогнозируется, что к 2030 году турпоток на этом направлении будет достигать 10 миллионов человек. Зимой здесь наиболее популярны горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна".

Ранее эксперт Александр Сафонов призвал россиян не рассчитывать на скидки в предновогодние дни. По его словам, стратегия ожидания снижения цен перед самым Новым годом может оказаться неэффективной, так как продавцы научились точно просчитывать свои объемы. При планировании покупок стоит руководствоваться принципом разумной экономии.