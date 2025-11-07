Как помочь с адаптацией животному, взятому из приюта через "Моспитомца"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалист по социализации животных приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" Алена Пивовар дала несколько советов тем, кто планирует обзавестись питомцем. Накануне на портале mos.ru был запущен новый цифровой сервис под названием "Моспитомец", с помощью которого горожане могут взять в свою семью собаку или кошку, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В онлайн-каталоге сервиса размещено более тысячи анкет с описаниями, фотографиями и основными чертами питомцев из 13 городских приютов. Список постоянно обновляется. Чтобы подобрать будущего компаньона, пользователи могут применять фильтры, учитывающие пол, возраст, габариты, окрас и другие.

Потенциальные хозяева также могут пройти тестирование, указав в системе свои личные предпочтения. К примеру, с его помощью можно проверить, насколько образ жизни и привычки человека совместимы с характером выбранного животного. После этого алгоритм предложит подходящие варианты.

Пивовар посоветовала будущим владельцам принимать окончательное решение только после встречи с питомцем. Она пояснила, что если кошку или щенка можно забрать сразу, то со взрослой собакой ситуация иная: ей сначала необходимо дать время привыкнуть к новым людям.

Для этого лучше несколько раз приехать в приют, пообщаться с животным, выйти с ним на прогулку и установить контакт – такой подход значительно ускорит и облегчит последующий процесс адаптации.

Вместе с тем Пивовар обратила внимание, что в основном питомцы попадают в приют с улицы и многие из них испытывают страх и проявляют осторожность по отношению к человеку.

Наиболее лего контакт удается установить с теми животными, которые уже жили в домашних условиях, добавила специалист. Для таких питомцев подбор хозяина является приоритетной задачей, чтобы минимизировать стресс.

"В новой семье питомцы ведут себя по-разному: кто-то адаптируется чуть ли не сразу, а кому-то требуется больше времени. Например, кошки могут прятаться, отказываться от еды, ходить мимо лотка. Собаки – лаять, выть, портить вещи и мебель, бояться улицы, лифтов, лестниц и автомобилей", – рассказала Пивовар.

К приезду нового члена семьи в дом необходимо подготовиться заблаговременно – приобрести лоток, корм, игрушки, миски, поводки и прочее. Кроме того, эксперт посоветовала в первые несколько дней не трогать животных, если они сами не проявляют инициативы к общению, а также воздержаться от приглашения гостей. Питомцам требуется время, чтобы освоиться.

Например, москвичка Анастасия Юрасова взяла кота по кличке Бенто из приюта. Его анкету она в течение долгого времени изучала на портале "Моспитомец", после чего отправилась на личную встречу с будущим питомцем.

Девушка рассказала, что в условиях приюта кот казался замкнутым, однако сотрудница предупредила ее, что ему потребуется время на привыкание. Оказавшись в квартире, питомец уверенно покинул переноску и приступил к изучению новой территории.

Кроме Бенто, у Юрасовой живет еще один кот. Пока питомцы еще не знакомы друг с другом – хозяйка соблюдает двухнедельный карантин. При этом собака по кличке Мартышка, которая также была взята из приюта, практически сразу подружилась с Бенто. Теперь они вместе играют, пьют воду из одной миски и даже спят в одной лежанке.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк и проект "Активный гражданин" запустили вторую совместную викторину, посвященную манулам. Пройти тест из восьми вопросов можно на mos.ru и в приложении "Активного гражданина", где за правильные ответы начисляются баллы программы.