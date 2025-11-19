Форма поиска по сайту

19 ноября, 15:15

Транспорт

Около 3,5 млн авиапассажиров предпочтут поезда после открытия ВСМ Москва – Петербург

Около 3,5 млн авиапассажиров предпочтут поезда после открытия ВСМ Москва – Петербург

Патрули ЦОДД стали круглосуточно дежурить в Москве из-за гололедицы

Около 50% пассажиропотока перейдет из авиации на поезда ВСМ Москва – Петербург

Дорожные патрули ЦОДД в Москве перешли на круглосуточный режим работы

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург пассажиры смогут использовать биометрию для посадки

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

Вице-премьер Савельев сообщил о перспективах высокоскоростных магистралей

Дорожные патрули ЦОДД помогли столичным водителям более 35 тысяч раз

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения на столичных дорогах

"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

Около 3,5 миллиона авиапассажиров предпочтут железную дорогу после открытия высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе выступления на форуме "Транспортная неделя".

Он отметил, что потребность в авиации все равно сохранится, несмотря на то, что поезда будут ходить каждые 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоРоман Карлов

