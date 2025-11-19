Около 3,5 млн авиапассажиров предпочтут поезда после открытия ВСМ Москва – Петербург

Около 3,5 миллиона авиапассажиров предпочтут железную дорогу после открытия высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе выступления на форуме "Транспортная неделя".

Он отметил, что потребность в авиации все равно сохранится, несмотря на то, что поезда будут ходить каждые 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.