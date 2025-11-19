В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском, Дмитровском, Ярославском шоссе в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 баллов. Днем локальные затруднения ожидаются на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина, на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения возможны на радиальных трассах в сторону области.

