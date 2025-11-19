Пять ВСМ построят в России до 2045 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) построят в России до 2045 года, заявил вице-премьер Виталий Савельев на форуме "Транспорт России".

"Это уже будет 4 500 километров высокоскоростных магистралей, и будет там задействовано 300 поездов", – цитирует Савельева ТАСС.

Первая ВСМ появится между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее планируется запустить весной 2028 года.

Вместе с тем ведется работа над следующими трассами: Москва – Минск, Москва – Адлер, Москва – Рязань, Москва – Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. В строительство железных дорог вовлечены 23 региона, в которых принимают участие порядка 150 предприятий.