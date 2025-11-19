Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 13:15

Транспорт

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург пассажиры смогут использовать биометрию для посадки

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург пассажиры смогут использовать биометрию для посадки

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

Вице-премьер Савельев сообщил о перспективах высокоскоростных магистралей

Дорожные патрули ЦОДД помогли столичным водителям более 35 тысяч раз

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения на столичных дорогах

"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

Высокоскоростную ж/д магистраль планируют продлить до Урала

Беспилотные поезда "Ласточка" начнут курсировать по МЦК в 2026 году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 ноября

Беспилотным грузовикам в России разрешили ездить без контролирующего человека

Пассажиры высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург при посадке в поезд смогут проходить с помощью биометрии, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов на "Транспортной неделе". Магистраль, запуск которой запланирован на 2028 год, сократит время поездки между городами до 2 часов 15 минут.

Поезда будут двигаться со скоростью до 400 километров в час и останавливаться на 16 станциях, включая города Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ожидается, что пользоваться магистралью будут как минимум 14 миллионов человек в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаКристина Шашкова

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика