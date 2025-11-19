На ВСМ Москва – Санкт-Петербург пассажиры смогут использовать биометрию для посадки

Пассажиры высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург при посадке в поезд смогут проходить с помощью биометрии, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов на "Транспортной неделе". Магистраль, запуск которой запланирован на 2028 год, сократит время поездки между городами до 2 часов 15 минут.

Поезда будут двигаться со скоростью до 400 километров в час и останавливаться на 16 станциях, включая города Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ожидается, что пользоваться магистралью будут как минимум 14 миллионов человек в год.

