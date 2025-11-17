Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 09:00

Транспорт

"Новости дня": строительство станции метро "Кленовый бульвар" в Москве вышло на новый этап

"Новости дня": строительство станции метро "Кленовый бульвар" в Москве вышло на новый этап

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

Первый трамвайный диаметр в Москве связал 13 районов

Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 ноября

В ЦОДД предупредили о возможных ограничениях движения в Москве

Дорожные камеры в России могут начать фиксировать наличие техосмотра автомобилей

Зима в центре Европейской России ожидается около и выше климатической нормы

Дорожные патрули помогли водителям более 800 раз в Москве

"Новости дня": в районе Чертаново Южное запустили новый маршрут электробусов

Строительство станции "Кленовый бульвар" будущей Бирюлевской линии метро в Москве вышло на новый этап. Специалисты завершили обустройство ограждающих конструкций и скоро прейдут к отделке и монтажу инженерных сетей и оборудования.

Также идет подготовка к проходке тоннеля в сторону будущей станции "Курьяново". Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание жителей сразу нескольких районов юга столицы. Всего на рубиновой ветке будет 10 станций.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортметростроительствогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика