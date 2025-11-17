"Новости дня": строительство станции метро "Кленовый бульвар" в Москве вышло на новый этап

Строительство станции "Кленовый бульвар" будущей Бирюлевской линии метро в Москве вышло на новый этап. Специалисты завершили обустройство ограждающих конструкций и скоро прейдут к отделке и монтажу инженерных сетей и оборудования.

Также идет подготовка к проходке тоннеля в сторону будущей станции "Курьяново". Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание жителей сразу нескольких районов юга столицы. Всего на рубиновой ветке будет 10 станций.

Подробнее – в программе "Новости дня".