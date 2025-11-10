Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на Ярославском направлении

До конца этого года парк современных поездов "Иволга 4.0" на Ярославском направлении железной дороги будет увеличен до 15 составов. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Всего до 2030 года город планирует закупить 92 новых состава. Их замена является ключевым этапом улучшения интенсивности движения. Специалисты проводят работы поэтапно, уделяя особое внимание подготовке машинистов, которые проходят дополнительное обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

