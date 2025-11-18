Тестирование нового автобуса среднего класса пройдет в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве пройдут испытания самого современного автобуса среднего класса ПАЗ Citymax 9. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, уникальную разработку представили в МАДИ в рамках Дня Мосгортранса. Новая модель российского производства отличается повышенным уровнем комфорта и новой планировкой салона.

"Тестирование новейшего автобуса среднего класса продлится в течение нескольких месяцев. По итогам испытаний рассмотрим закупку машины для запуска на пригородные маршруты Подмосковья", – цитирует Ликсутова пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что вместимость автобуса составляет до 77 человек, а площадь внутри салона достигает 10 квадратных метров, что является самым большим значением среди других моделей этого класса.

Кроме того, две широкие двери позволяют пассажирам заходить и выходить быстрее, а сиденья и поручни прикреплены к боковой части кузова и не мешают передвижению по салону. Также накопительная площадка оборудована местами для маломобильных граждан.

Ранее новая разворотная площадка для электробусов заработала рядом с кластером "Ломоносов" на западе Москвы. На ней установлено шесть ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). С начала года в столице установили 97 УБЗС. Теперь их общее число превысило 440.

