Разворотная площадка для электробусов заработала у кластера "Ломоносов"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая разворотная площадка для электробусов заработала рядом с кластером "Ломоносов" на западе Москвы. На ней установлено 6 ультрабыстрых зарядных станций, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По задаче Сергея Собянина мы развиваем сеть зарядных станций, чтобы новый экологичный транспорт выходил на маршруты. С начала года в столице установили 97 УБЗС. Теперь их общее число превысило 440", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Инновационные зарядки работают при любых погодных условиях и подходят для всех моделей электробусов.

В настоящее время в Москве работает свыше 250 маршрутов экологичного транспорта. Всего в городе курсирует более 2 660 электробусов.

Ранее в Зеленограде начал работу первый электробус с технологией ночной зарядки. Он будет тестироваться в течение полугода в разных погодных и дорожных условиях. По результатам испытаний будет рассмотрена возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты, рассказывал Ликсутов.

