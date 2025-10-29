Электробус с технологией ночной зарядки вышел на маршрут в Зеленограде

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Зеленограде появился первый электробус – инновационная машина с технологией ночной зарядки российского производства. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

На маршрут вышел электробус КАМАЗ-6282. Технология ночной зарядки позволяет ему работать весь день. Благодаря этому электротранспорт можно отправлять в отдаленные районы без установки там зарядок.

Электробус имеет запас хода до 250 километров, едет бесшумно и вмещает до 85 пассажиров. В салоне они могут пользоваться USB-разъемами для зарядки гаджетов, а специальные медиаэкраны помогут им ориентироваться в пути.

Новое транспортное средство будут тестировать в течение шести месяцев в разных погодных и дорожных условиях.

"По итогам тестирования рассмотрим возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заряжаться электробус будет ночью на площадке "Зеленоградская". Для этого там установили специальную станцию, как у электромобилей.

Ранее стало известно, что в Москве запустили 8 новых электробусных маршрутов, которые связали 18 районов города. Общее количество маршрутов, обслуживаемых электробусами в столице, составило 248 – это более четверти (25%) от общего числа маршрутов наземного транспорта.

