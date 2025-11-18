Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 ноября, 18:15

Город

Новости Москвы: несколько жилых домов на Липецкой улице капитально отремонтировали

На Липецкой улице завершили капитальный ремонт нескольких жилых домов. Фасады расчистили от старой краски, нанесли новые покрытия и обновили лоджии. Во всех зданиях провели утепление, отремонтировали козырьки над крыльцом и установили современные входные двери.

На Тверской улице начали открывать фасад здания Центрального телеграфа, которое находится на комплексной реставрации. После ее завершения там появятся офисы и рестораны, а для москвичей откроют внутренний двор. Исторический облик здания сохранят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

