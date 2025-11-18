МЧС рекомендовало москвичам обходить шаткие конструкции из-за ветра

В Москве 18 ноября ожидаются сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и проливные дожди. МЧС рекомендует жителям столицы соблюдать меры предосторожности, избегая нахождения под шаткими конструкциями.

Несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до 10 градусов, что станет новым рекордом для ноября. По прогнозам синоптиков, к вечеру температура опустится до 0–2 градусов, что приведет к образованию гололеда на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.