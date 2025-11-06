Форма поиска по сайту

06 ноября, 18:15

Общество

Россиянам с психическими расстройствами могут запретить сделки с недвижимостью

Россиянам с психическими расстройствами могут запретить сделки с недвижимостью

Россиянам с определенными диагнозами могут запретить совершать сделки с недвижимостью. Инициативу выдвинул зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, обратившийся в Минздрав с предложением определить перечень заболеваний для таких ограничений.

Поводом стало учащение случаев, когда бывшие владельцы жилья через суд доказывали свою недееспособность на момент совершения сделки. Парламентарий предложил сделать медицинскую проверку обязательной процедурой перед заключением договоров купли-продажи недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

