График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 17:45

Общество

"Новости дня": правила взыскания долгов по налогам изменились в России

"Новости дня": правила взыскания долгов по налогам изменились в России

Сирень может зацвести в Москве из-за аномального тепла

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 2 ноября

Кинопоказы и лекции пройдут в Москве в рамках фестиваля "Народы России"

В Москве начали приглашать Дедов Морозов на празднование Нового года

"Интервью": Николай Коновалов – о работе судебных приставов

Густой туман опустится на Москву в ночь на 2 ноября

Аномально теплые выходные придут в Москву

Эксперты ответили на вопросы москвичей о вакцинации

"Деньги 24": россиянам необходимо рассчитаться по имущественным налогам до 1 декабря

Правила взыскания долгов по налогам поменялись в России с 1 ноября. Теперь процедура будет проходить без суда. Это касается налогов на имущество, землю, транспорт, налога на доходы и также штрафов. Новые правила защитят права добросовестных плательщиков.

Раньше если человек был согласен с долгом, сотрудникам ФНС приходилось идти в суд. Это затягивало процесс, увеличивало нагрузку на суды. К сумме долга добавлялись госпошлина и исполнительский сбор. Теперь налоговая присылает уведомление. Если человек с суммой согласен, то долг спишут автоматически. Если он не согласен, то право человека остается неприкосновенным.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика