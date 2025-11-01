"Новости дня": правила взыскания долгов по налогам изменились в России

Правила взыскания долгов по налогам поменялись в России с 1 ноября. Теперь процедура будет проходить без суда. Это касается налогов на имущество, землю, транспорт, налога на доходы и также штрафов. Новые правила защитят права добросовестных плательщиков.

Раньше если человек был согласен с долгом, сотрудникам ФНС приходилось идти в суд. Это затягивало процесс, увеличивало нагрузку на суды. К сумме долга добавлялись госпошлина и исполнительский сбор. Теперь налоговая присылает уведомление. Если человек с суммой согласен, то долг спишут автоматически. Если он не согласен, то право человека остается неприкосновенным.

Подробнее – в программе "Новости дня".