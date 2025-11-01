"Деньги 24": россиянам необходимо рассчитаться по имущественным налогам до 1 декабря

До окончания сроков уплаты налогов за 2024 год остался ровно месяц. Налогоплательщикам необходимо рассчитаться с государством по имущественным платежам, включая налоги на недвижимость, землю, транспорт и доходы от вкладов.

Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, в России действует система автоматического расчета налогов. Федеральная налоговая служба самостоятельно определяет суммы платежей на основе данных о собственности и доходах граждан.

