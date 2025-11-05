Форма поиска по сайту

05 ноября, 07:30

Политика

В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости

В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости. Речь идет о случаях, когда пожилые продавцы оспаривают сделки, несмотря на соблюдение всех законных требований.

После получения средств такие продавцы нередко обращаются в суд, заявляя о давлении или неспособности осознавать свои действия. Подобная практика, по мнению депутатов, подрывает доверие к судебной системе и ставит добросовестных приобретателей в неравное положение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикабезопасностьнедвижимостьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

