В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости. Речь идет о случаях, когда пожилые продавцы оспаривают сделки, несмотря на соблюдение всех законных требований.

После получения средств такие продавцы нередко обращаются в суд, заявляя о давлении или неспособности осознавать свои действия. Подобная практика, по мнению депутатов, подрывает доверие к судебной системе и ставит добросовестных приобретателей в неравное положение.

