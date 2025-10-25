Форма поиска по сайту

25 октября, 10:00

Политика

В России предложили подтверждать отсутствие давления на хозяина при продаже квартиры

В Госдуме выступили с инициативой брать с продающих квартиры письменное согласие, подтверждающее отсутствие давления на владельца.

Это связано с тем, что все чаще покупатели сталкиваются с мошеннической схемой продажи недвижимости. Уже после перечисления многомиллионной суммы за жилье бывший собственник отказывается передать ключи и заявляет, что в момент продажи был под давлением или недееспособен. Как правило, продавцами оказываются пенсионеры, и суды встают на их сторону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаобществонедвижимостьвидеоЕгор БедуляДиана ЖуковаЕлена Любимова

