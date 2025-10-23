Юристы рассказали, как обезопасить себя при покупке квартиры у пенсионера

Юристы рассказали, как обезопасить себя при покупке квартиры у пожилого человека, поскольку такие сделки все чаще стали оспариваться в суде. Пенсионеры, утверждая, что продавали жилье под давлением мошенников или в состоянии недееспособности, добиваются аннулирования договоров, а покупатели остаются без квартиры и денег.

Эксперты порекомендовали уточнять, куда переедет продавец, пообщаться с его родственниками и снять на видео подписание договора. Также важно провести юридическую экспертизу истории квартиры – проверить судебные споры, банкротства и наследственные риски.

