Новости мира: мощный шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине

Шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине. Мощные волны от ураганов "Умберто" и "Имельда" смыли в Атлантический океан пять домов. Власти уточнили, что в это время пляжные коттеджи пустуют, поэтому никто не пострадал.

Вулкан Килауэа активизировался на Гавайях. Он периодически выбрасывает лаву уже несколько месяцев, начиная с июня. Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире. Он находится на Большом острове архипелага Гавайи. Район, где происходит извержение, закрыт для посещения с 2007 года.

