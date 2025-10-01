Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 07:45

Происшествия

Новости мира: мощный шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине

Новости мира: мощный шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине

Новости регионов: в Амурской области женщина сожгла цветы у памятника погибшим на СВО

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

"Московский патруль": рейд по торговым точкам со снюсом провели в Москве

"Московский патруль": правоохранители заподозрили криптообменики в выводе средств в Дубай

"Московский патруль": певицу из Калмыкии отправили под арест за нападение

"Московский патруль": прокуратура планирует изъять у экс-судьи Момотова более 100 активов

Пожар потушили в жилом доме на Варшавском шоссе

Пожар в жилом доме произошел на Варшавском шоссе в Москве

Новости регионов: баржа протаранила лодку с рыбаком в Татарстане

Шторм обрушился на побережье Бакстона в Северной Каролине. Мощные волны от ураганов "Умберто" и "Имельда" смыли в Атлантический океан пять домов. Власти уточнили, что в это время пляжные коттеджи пустуют, поэтому никто не пострадал.

Вулкан Килауэа активизировался на Гавайях. Он периодически выбрасывает лаву уже несколько месяцев, начиная с июня. Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире. Он находится на Большом острове архипелага Гавайи. Район, где происходит извержение, закрыт для посещения с 2007 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика