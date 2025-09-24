Форма поиска по сайту

Новости

24 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 4 км

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

Автомобиль врезался в бензовоз на МКАД

Двое детей пострадали в результате ДТП на юге Москвы

Подпольный игорный клуб обнаружен в Москве

В Самаре задержали болельщика, который выбежал на поле во время матча

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции находятся в тяжелом состоянии

"Московский патруль": на маркетплейсах выявили 10 тысяч подделок для пожарных систем

"Московский патруль": мужчина украл вещи из оставленного в холле чемодана в столице

"Московский патруль": суд в Москве признал незаконной интернет-торговлю редкими моллюсками

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел, который протянулся на 576 километров к востоку. Высота шлейфа достигает 4 километров, для авиации объявлен желтый уровень опасности. Извержение началось после землетрясения в конце июля.

В центре Улан-Удэ легковая машина на высокой скорости врезалась в столб. Видео с регистратора показало, как автомобиль заносит на газон и затем переворачивается после удара. О состоянии водителя ничего не известно, а на трассе образовался затор.

