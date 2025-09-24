Новости регионов: вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 4 км

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел, который протянулся на 576 километров к востоку. Высота шлейфа достигает 4 километров, для авиации объявлен желтый уровень опасности. Извержение началось после землетрясения в конце июля.

В центре Улан-Удэ легковая машина на высокой скорости врезалась в столб. Видео с регистратора показало, как автомобиль заносит на газон и затем переворачивается после удара. О состоянии водителя ничего не известно, а на трассе образовался затор.

