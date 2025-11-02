График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 09:45

Происшествия

Дело Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичном рынке жилья

Дело о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной оказало серьезное влияние на рынок вторичного жилья. В последние месяцы участились случаи, когда пожилые продавцы через суд требуют возврата проданной недвижимости, доказывая, что не отдавали отчета в своих действиях на момент сделки.

Суд признал Долину жертвой мошенников и аннулировал сделку по продаже ее квартиры за 112 миллионов рублей. Покупательница Полина Лурье, оставшись без жилья и денег, подала кассационную жалобу. Юристы отмечают, что шансы на удовлетворение ее иска минимальны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

