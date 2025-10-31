Лолита призналась в своей боязни курьеров после обмана мошенников

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Певица Лолита Милявская перестала доверять сообщениям от курьеров после того, как ее пытались обмануть мошенники. Об этом артистка рассказала Пятому каналу.

"Мне звонит курьер, а я на него матом, я же знаю все. Выяснилось, что я забыла, что я на гастролях купила книги по иконописи – три огромные книги, тяжеленные", – отметила она.

По словам певицы, курьеры не могли передать ей 12-килограммовый груз неделю. Лолита получила его только 30 октября, поскольку в ее голове "заблокировалось слово "доставка".

О ситуации с обманом певицы стало известно 22 октября. Это произошло во время ее поездки к зубному врачу. Лолита договорилась с "представителями компании", чтобы те оставили заказ в подъезде. Мошенники попросили ее предоставить код, что певица и сделала. После этого на телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".

После инцидента она направилась в ближайший центр государственных услуг, где установила запреты на сделки с имуществом и кредитами.

