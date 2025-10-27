Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 63-го километра МКАД

На 63-м километре внешней стороны МКАД произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей. По информации департамента транспорта, один из автомобилей перевернулся на крышу.

Очевидцы сообщают о разливе топлива на проезжей части. На месте работают несколько экипажей полиции и спасательных служб. Движение на данном участке затруднено примерно на километр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.