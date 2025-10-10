Посольство РФ на Филиппинах не получало данных о пострадавших при землетрясении россиянах

Фото: ТАСС/EPA/CERILO EBRANO

Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел диппредставительства.

"Посольство, запросив местные компетентные органы, не располагает в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане", – сказал собеседник агентства.

По данным телеканала ABS-CBN News, в результате землетрясения погибли два человека.

О землетрясении магнитудой 7,4 стало известно утром 10 октября. Эпицентр находился в 128 километрах от города Давао, в котором проживают порядка 1,7 миллиона человек. На фоне сейсмической активности Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами.