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03 июня, 11:30

Происшествия

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Мармарисе

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Мармарисе

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Подземные толчки произошли в районе турецкого Мармариса. По данным местных властей, пострадали около 70 человек, один человек погиб. Ассоциация туроператоров России сообщила, что сведений о пострадавших россиянах не поступало.

Землетрясение не привело к разрушениям, но вызвало панику. Очевидцы рассказали, что люди выбегали на улицы, а жители верхних этажей выпрыгивали из окон. Толчки ощущались также в Греции и Израиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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