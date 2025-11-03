График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 09:15

Политика

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ с помощью ударных беспилотников

Бойцы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ с помощью ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов зафиксировали автомобильную технику противника, подвозившую боеприпасы на передовые позиции врага в Днепропетровской области.

В результате точных ударов транспорт ВСУ с личным составом был уничтожен. Также эксперты отмечают активное продвижение российских войск сразу на нескольких направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Полина Брабец

