03 ноября, 09:15Политика
ВС РФ сорвали ротацию ВСУ с помощью ударных беспилотников
Бойцы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ с помощью ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов зафиксировали автомобильную технику противника, подвозившую боеприпасы на передовые позиции врага в Днепропетровской области.
В результате точных ударов транспорт ВСУ с личным составом был уничтожен. Также эксперты отмечают активное продвижение российских войск сразу на нескольких направлениях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Пушилин заявил о критической ситуации для ВСУ в Димитрове ДНР
- ВС РФ отразили 9 попыток прорыва ВСУ из Красноармейска