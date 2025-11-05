Сервис для проверки нянь может появиться на портале "Госуслуги"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Сервис для проверки нянь и домашних помощников может появиться на портале "Госуслуги". Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.

Как уточнили парламентарии, сервис позволит гражданам, желающим нанять работников данной сферы, оперативно получить необходимую информацию о кандидате из официальных баз данных. В частности, проверяющий сможет убедиться в отсутствии у соискателя судимости, медицинских противопоказаний для работы с детьми и пожилыми, а также других ограничений.

В настоящее время на "Госуслугах" уже доступны цифровые сервисы, предоставляющие россиянам сведения о себе и других на основе официальных данных, напомнили депутаты. Среди них они выделили сервисы для проверки налоговой задолженности, получения справки об отсутствии судимости, оформления медицинских допусков к работе и другие.

По их мнению, логичным шагом является объединение этих возможностей в рамках единого безопасного инструмента для найма няни. Использование уже существующей цифровой инфраструктуры значительно упростит процедуру проверки и сделает ее доступной для каждого пользователя без лишней бюрократии.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил о необходимости появления в школах предмета "помощник воспитателя". По его словам, это поможет ученикам обрести навыки ухода за детьми.

При этом курс должен быть коротким и ознакомительным. За его прохождение Рыбальченко предложил начислять дополнительные баллы для поступления в вуз.

